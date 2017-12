FMI alerta para economias dos EUA, Japão e Europa O diretor-gerente do FMI, Horst Koehler, alertou o governo dos EUA para começar a reduzir o déficit orçamentário recorde e pediu às outras nações ricas a apressar as reformas econômicas, dizendo que isso irá estimular a economia global. Falando para um grupo de banqueiros em Berlim, Koehler disse que os perigos para a economia global recuaram ultimamente. Mas afirmou que as perspectivas para uma recuperação sustentada dependem da restauração da confiança dos consumidores e dos empresários em todo o mundo, e isso requer esforço adicional das principais nações industrializadas. "O que é necessário agora é uma centelha para reacender a confiança", afirmou. Segundo Koehler, isso requer que a política fiscal dos EUA seja colocada de volta no caminho para se chegar ao equilíbrio orçamentário. Exige também ambição maior para acelerar o processo de reformas estruturais, em particular na Europa e no Japão, e a remoção de barreiras para o comércio internacional. Koehler disse que está incomodado com o atraso na agenda de negociações de uma nova rodada para liberar o comércio global. "Uma conclusão bem sucedida da Rodada de Doha até o final de 2004 é a contribuição mais importante para o aumento da confiança e para crescimento em nível internacional", afirmou.