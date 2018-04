FMI alerta sobre fatores de preocupação nos países europeus O Fundo Monetário Internacional (FMI) fez uma alerta nesta segunda-feira, 9, sobre o envelhecimento da população européia. Em entrevista publicada pelo jornal francês Le Figaro, O diretor-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Rodrigo de Rato, ressalta que a União Européia (UE) tem um papel importante na estabilidade mundial e na contribuição ao desenvolvimento. No entanto, aponta o desemprego, a reaparição do protecionismo e a taxa de envelhecimento como "desafios" a serem superados. De acordo com o Fundo, o envelhecimento da população deve se acelerar a partir de 2010. A preocupação do Fundo é reforçada pela expectativa de que o aumento da idade média da população européia eleve o gasto público em quase 4% do PIB até 2025. "Seria desejável que os Governos se preparassem desde já em vez de esperar que haja pressão sobre os orçamentos e se acendam as tensões sociais", afirma Rato, que reconhece que a Europa reagiu bem ao aumento da livre concorrência, especialmente no setor manufatureiro. A este respeito, assegura que seria necessário estender essa concorrência nos serviços e mercados financeiros, e admite que a direção comunitária de serviços "vai na boa direção, mas tem de ser completada por reformas em nível nacional". O diretor do FMI acredita ser "essencial" que se estenda a integração européia, além de insistir no "aperfeiçoamento do mercado único como um elemento principal".