FMI aponta crescimento sólido no Brasil e México O FMI destacou nesta sexta-feira que a expansão econômica na América Latina tem uma base melhor que no passado, o que gera otimismo sobre o futuro, principalmente no Brasil e no México. Segundo o diretor do departamento da América Latina do FMI, Anoop Singh, a região pode estar, com isso, quebrando a oscilação entre ciclos de alto crescimento e quedas vertiginosas. Para Singh, esta recuperação é diferente principalmente porque existe "uma política macroeconômica mais flexível". O diretor incluiu a melhoria das contas do Estado com mudanças permanentes na estrutura fiscal, o compromisso dos bancos centrais de manter uma inflação baixa e a presença de taxas de câmbio variáveis. Singh acredita que as autoridades são mais responsáveis com o dinheiro que entra. No passado, "os grandes fluxos do financiamento externo eram usados para alimentar a despesa pública e privada", mas agora muitos governos estão aproveitando a expansão para reduzir o déficit e a dívida. A inflação também vem sendo combatida. "Existe uma maior consciência da importância de uma inflação baixa, um maior compromisso de mantê-la baixa e maiores vantagens em fazê-lo", disse Singh em entrevista coletiva um dia antes do começo da Assembléia de Primavera (no hemisfério norte) do FMI e o Banco Mundial. No entanto, a possibilidade de altas excessivas dos preços não foram eliminadas definitivamente, especialmente porque a região registra um alto crescimento e o valor do barril de petróleo não pára de quebrar recordes. Elogios O FMI elogiou as medidas do governo brasileiro de elevar os juros para frear a pressão inflacionária. Argentina, Peru e México adotaram medidas semelhantes, o que o organismo internacional também considerou favorável. A América Latina também tem outras preocupações como a dívida, que "continua alta em muitos países", segundo Singh. A dívida externa diminuirá de 39,1% do PIB regional no ano passado para 35,1% em 2005, segundo os últimos cálculos do Fundo. No entanto, em países como Argentina, Brasil e Uruguai essa taxa supera muito essa proporção. Outro desafio para a América Latina, segundo o FMI, é adotar as reformas recomendadas pelo órgão. Entre elas Singh citou, como fez várias vezes, a melhoria do setor financeiro, a flexibilização do mercado de trabalho, a abertura ao comércio exterior e o fortalecimento dos direitos de propriedade. Singh colocou Brasil e México como exemplos de países que estão se beneficiando de reformas anteriores. Sobre o Brasil, Singh disse que o país tem boas perspectivas de crescimento, já que a expansão de sua economia está baseada em exportações variadas para diferentes países. O funcionário destacou que o México conta com uma política macroeconômica "invejável" e que a desaceleração de sua economia é "natural" devido ao esfriamento dos EUA. Eleições Além do Brasil, no ano que vem, muitos países da América Latina terão eleições. Entre eles México, Colômbia, Peru e Equador. Em anos eleitorais, as reformas costumam parar, enquanto os bolsos do Estado costumam se abrir. No entanto, Singh não se mostrou preocupado. "Eu vejo as eleições como um processo democrático fundamental que só aumenta o esforço para realizar reformas", assinalou.