FMI apresenta plano para falência de países endividados O FMI apresentou nesta terça-feira um plano detalhado para um sistema global de falência de países endividados, o chamado Mecanismo de Reestruturação de Dívidas Soberanas (MRDS). O documento, de 76 páginas, está no site www.imf.org. Ele exclui a proposta que previa a proibição de que credores individuais abrissem processos na Justiça contra governos devedores por 90 dias depois de aberto um processo de falência. A nova proposta prevê que processos judiciais só serão proibidos caso uma "supermaioria" de 75% dos credores aprove essa decisão. Segundo a primeira vice-diretora-gerente do FMI, Anne Krueger (que havia sido a primeira a propor um sistema global de falências de países, em novembro de 2001), o documento apresentado hoje "lança as bases" para uma proposta a ser apresentada ainda este ano ao comitê de ministros das Finanças que supervisiona as políticas do FMI. O plano prevê que um governo que chegue à conclusão de que a dívida é "insustentável" possa iniciar unilateralmente o processo de falência com uma notificação a um comitê, batizado de Fórum de Resolução de Disputas de Dívidas Soberanas. Depois disso, o governo do país devedor estará obrigado a fornecer "todas as informações sobre seu endividamento a seus credores". Essas informações serão analisadas por 30 dias e eventuais disputas serão decididas pelo Fórum de Resolução. Depois disso, o país devedor deverá fazer um acordo de reestruturação da dívida com uma "supermaioria" de credores; esse acordo será válido para todos os demais credores. De acordo com o FMI, enquanto esse acordo é negociado, credores individuais estarão liberados para entrar na Justiça para receber o dinheiro de volta. Mas qualquer quantia recuperada dessa forma será deduzida das quantias residuais a que o credor litigante tiver direito de acordo com a solução final definida pelo MRDS. "O papel formal do FMI sob o MRDS seria limitado. Embora o sistema deva ser estabelecido por meio de uma emenda aos Artigos de Acordo do Fundo, o MRDS não deverá dar aos órgãos existentes do FMI quaisquer novos poderes legais", diz o documento.