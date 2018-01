FMI aprova 1ª revisão do acordo com o Brasil O FMI informou que a diretoria executiva concluiu e aprovou hoje a primeira revisão do desempenho do Brasil sob o acordo de US$ 30,7 bilhões, aprovado em 6 de setembro passado. A conclusão da revisão permite que o Brasil saque o equivalente a US$ 3,1 bilhões; o restante dos US$ 24,6 bilhões estará disponível em parcelas e seguindo as revisões ao longo de 2003. O FMI divulgará ainda hoje um comunicado com os comentários do diretor-gerente, Horst Kohler, sobre a revisão do acordo.