FMI aprova acordo com Argentina A Diretoria Executiva do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou o acordo para a rolagem de US$ 6,78 bilhões em débitos da Argentina. Segundo nota distribuída pelo FMI, o Fundo aprovou um acordo de crédito stand-by de US$ 2,98 bilhões para o país. A diretoria também aprovou um pedido para prorrogar por um ano o prazo para a Argentina pagar US$ 3,80 bilhões à instituição. Esses pagamentos eram previstos para os primeiros oito meses de 2003. Segundo o FMI, essa prorrogação cobriria os pagamentos restantes previstos pelo programa de reservas suplementares de US$ 2,87 bilhões e pagamentos de US$ 838,2 milhões relativos a outro acordo stand-by anterior. O FMI também informou que o acordo de crédito stand-by de US$ 2,98 bilhões visa prover apoio financeiro transitório para o período até 31 de agosto deste ano. O novo acordo substitui um acerto anterior da Argentina com o Fundo.