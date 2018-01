FMI aprova contas da Argentina e libera US$ 3 bilhões O FMI aprovou a segunda revisão do acordo de crédito com a Argentina, abrindo caminho para o empréstimo e US$ 3,1 bilhões. "A diretoria executiva do FMI concluiu hoje a segunda revisão do desempenho da Argentina sob o programa de crédito de três anos, de cerca de US$ 13,3 bilhões", disse um porta-voz do fundo. "A conclusão da revisão dá direito a Argentina a um desembolso de US$ 3,1 bilhões". A aprovação já era esperada após as duras negociações do início deste mês, quando a Argentina ameaçou dar um calote no FMI e voltou atrás na última hora.