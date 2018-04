FMI aprova empréstimo de US$ 2,1 bi à Islândia

O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou um empréstimo de US$ 2,1 bilhões à Islândia depois do colapso no sistema financeiro do país, em outubro. O empréstimo, que será liberado em partes em um período de dois anos, foi concedido para que o país consiga lidar com o que foi classificado pelo FMI como "uma crise bancária de proporções extraordinárias". Segundo um comunicado do Fundo Monetário Internacional, o empréstimo deve ajudar a Islândia a "restaurar a confiança e estabilizar a economia". A Islândia é o primeiro país da Europa Ocidental a contrair um empréstimo com o FMI desde 1976. O acordo, que será revisado trimestralmente, permite que a Islândia saque US$ 827 milhões imediatamente e depois oito parcelas de cerca de US$ 155 milhões. O auxílio do FMI chega depois de o governo islandês ter se declarado frustrado com a demora na aprovação do empréstimo na semana passada. Retração O governo da Islândia nacionalizou três dos maiores bancos do país no mês passado. A crise no país teve repercussão em outros lugares da Europa. Na Grã-Bretanha, investidores ficaram incapazes de ter acesso a fundos depositados em bancos islandeses. A coroa islandesa perdeu quase metade de seu valor neste ano e as transações bancárias com outros países ficaram praticamente congeladas. O FMI afirmou que a economia do país pode sofrer uma retração de 10% em 2009. O governo islandês afirmou que o empréstimo do FMI será usado para estabilizar a moeda, para reintroduzir um regime de juros flexíveis e para reformar o sistema de regulação financeira. Antes de pedir auxílio ao FMI, a Islândia negociou um empréstimo de US$ 4 bilhões com a Rússia, mas as negociações falharam. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.