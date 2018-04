FMI aprova empréstimo de US$ 2 bilhões à Islândia

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou nesta quinta-feira, 20, que aprovou um empréstimo "stand by" de US$ 2,1 bilhões para a Islândia, em apoio a um programa destinado a restabelecer a confiança e estabilizar a economia do país. Veja também Senado adia votação de resgate para montadoras nos EUA Bolsas asiáticas desabam arrastadas pela queda de Wall Street De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Um comunicado do organismo divulgado em Washington indicou que a decisão significa colocar imediatamente à disposição do governo da Islândia um total de US$ 827 milhões. O restante poderá ser utilizado por esse país em oito lances de cerca de US$ 155 milhões, cada um, em uma operação que estará submissa a revisões trimestrais. O acordo representa para a Islândia um acesso excepcional aos recursos do organismo e foi aprovado como um financiamento de emergência, assinalou o comunicado. "A Islândia se encontra em uma crise bancária de proporções extraordinárias", disse John Lipsky, primeiro subdiretor executivo do FMI.