FMI aprova nova revisão do acordo com Brasil A diretoria executiva do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou a penúltima revisão do programa econômico de transição que negociou com o Brasil no governo Fernando Henrique Cardoso. A decisão, tomada em reunião que terminou por volta das 14h (de Brasília), permite à organização colocar à disposição do País mais uma parcela de cerca US$ 4 bilhões da linha de crédito de US$ 30 bilhões aprovada em setembro do ano passado. O FMI deverá fazer o anúncio oficial nas próximas horas.