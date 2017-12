FMI aprova primeiro acordo com o governo Lula O Fundo Monetário Internacional aprovou na noite de sexta-feira o novo acordo com o Brasil, informou neste sábado a agência de notícias Reuters. A informação não foi confirmada nem pelo governo brasileiro nem pelo FMI que, ao contrário do que costuma fazer, não divulgou nenhum comunicado após a reunião da diretoria. Citando fontes em Washington, a Reuters diz que a diretoria aprovou o novo programa por unanimidade e elogiou o desempenho econômico do País, embora tenha expressado preocupação com o baixo crescimento. A aprovação do primeiro acordo no governo de Luiz Inácio Lula da Silva coincidiu com o momento em que o PT reuniu o diretório e o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, ouviu críticas à política econômica. Houve propostas até de ressuscitar a velha bandeira do ?Fora FMI?. Desde que o programa foi acertado, em novembro, o governo tem feito um esforço para tirar o tema FMI da agenda econômica. O programa com o Fundo prevê um empréstimo de US$ 14 bilhões para o Brasil em 2004, sendo US$ 6 bilhões em dinheiro "novo" e US$ 8 bilhões referentes à ultima parcela do presente programa, que não será sacado. Como se trata de um acordo preventivo, o Brasil não deverá trazer o dinheiro do Fundo para as reservas, como fez ao longo de 2003. Os recursos ficarão no FMI, como uma espécie de cheque especial. As metas fiscais para 2004 foram mantidas em 4,25% do PIB. O governo negociou uma folga fiscal para investir R$ 2,9 bilhões a mais na área de saneamento. Também foram acordados compromissos em torno de medidas destinadas a facilitar o crescimento econômico.