FMI aprova revisão de acordo com o Brasil O FMI aprovou a 10ª e última revisão do atual programa de crédito de US$ 42 bilhões com o Brasil. O País não tem sacado os recursos da linha de crédito com o Fundo desde setembro de 2003 e o governo brasileiro tem expressado ao FMI que não pretende fazer isso até o vencimento do acordo no final deste mês, disse o porta-voz do FMI, Francisco Baker, em nota. O governo brasileiro também não disse se pretende buscar um novo acordo para substituir o atual. Baker disse que mais detalhes serão divulgados nesta terça-feira.