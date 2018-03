FMI aprova revisão de metas da Argentina Como já era esperado, o Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou a primeira revisão de metas do acordo assinado com a Argentina. A partir desta aprovação, que inclui o perdão a pelo menos dois dos itens combinados, mas não atendidos, o Banco Mundial (Bird) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) vão liberar empréstimos que estavam bloqueados para o país à espera do acordo assinado com o Fundo. O documento foi assinado em janeiro, tem validade até agosto, três meses depois da posse do novo presidente, em 25 de maio, e permitiu à Argentina não entrar em moratória também com estes organismos multilaterais de crédito. Entre as metas não atendidas está a que previa a mudança no cálculo do imposto para os combustíveis. O projeto de lei está parado no Senado, onde teme-se que a medida gere aumento no preço dos combustíveis, a apenas 39 dias das eleições presidenciais. De acordo com o Ministério da Economia, nova missão do Fundo desembarcará no país no mês que vem, poucos dias após esta revisão de metas.