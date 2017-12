FMI aprova revisão do acordo com Argentina O FMI aprovou hoje a terceira e última revisão do acordo com a Argentina, conforme comunicado do diretor gerente do fundo, Horst Köhler, ao ministro de Economia, Roberto Lavagna. Com isso, fica aprovado o empréstimo de US$ 1,050 bilhão. "Autoridades do FMI se comunicaram hoje, em Montreal (Canadá), com o ministro Lavagna, a quem lhe notificaram a aprovação da terceira revisão e, por consequência, um desembolso que se realizará hoje de US$ 1,050 bilhão", informou o porta-voz do ministério, Armando Torres. O atual acordo foi assinado em janeiro, vencerá em 31 de agosto e inclui o refinanciamento de vencimentos de US$ 6,7 bilhões.