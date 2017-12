FMI aprova revisão do acordo com Argentina A diretoria do FMI anunciou nesta quarta-feira a aprovação da primeira revisão do acordo financeiro assinado com o governo do presidente Néstor Kirchner em setembro passado. A aprovação liberará, neste fim de semana, US$ 358 milhões. A aprovação da revisão também desbloqueará uma série de créditos de US$ 600 milhões por parte do Banco Mundial. Segundo o porta-voz do FMI, Thomas Dawson, a recuperação da economia argentina é "impressionante". Analistas em Buenos Aires afirmam que a próxima revisão será mais rigorosa, já que o governo Néstor Kirchner terá que dar sinais de avanços concretos nas negociadores com os credores privados. O problema é que estes se recusam a aceitar a proposta do governo de redução em 75% do valor da dívida.