FMI aprova revisão e desembolsa US$ 310 mi para Argentina O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou a aprovação da quinta e última revisão do acordo contingente de sete meses com a Argentina, autorizando o desembolso final de US$ 310 milhões ao país. O representante permanente do FMI, John Dodsworth, chegou inesperadamente ao país nessa manhã, antecipando uma visita que estava agendada para segunda-feira. As informações são das agências internacionais.