FMI: autoridades podem fazer mais por crescimento sustentável O Fundo Monetário Internacional (FMI) recebeu um "novo mandato" para atuar como credor global em último caso, mas as autoridades econômicas mundiais podem fazer ainda mais para conduzir um crescimento sustentável por meio do aumento na cooperação, disse nesta sexta-feira, 2, o diretor-gerente do Fundo, Dominique Strauss-Kahn.