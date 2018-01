FMI avalia contas argentinas e governo reclama de lentidão Os enviados do Fundo Monetário Internacional (FMI) deram início hoje ao balanço das contas argentinas e das medidas implementadas, dentro da lista de exigências feitas pelo Fundo para fechar um acordo com o país. Chefiada pelo vice-diretor do Departamento para o Hemisfério Ocidental, John Dodsworth, a missão mantém uma série de reuniões com a equipe econômica. A última rodada de negociações ocorreu em Washington, há um mês. A avaliação dos técnicos prosseguirá até amanhã. Enquanto isso, diversos integrantes do governo do presidente argentino, Eduardo Duhalde, fizeram críticas ao FMI por conta do rigor com que vem tratando o país. O secretário de Comércio Internacional e vice-chanceler, Martín Redrado, disse que o Fundo vive uma transição - primeiro, foi a "figura de quem emprestava dinheiro ao mundo quando todos falhavam", o que aconteceu no México em 95, no Sudeste asiático e na Rússia. "Agora mudaram a visão, o FMI é uma espécie de síndico de uma quebra", disse ele. Segundo Redrado, "há uma visão extremamente conservadora no Fundo que gerou uma posição pouco realista e razoável em relação ao que a Argentina vem fazendo nos últimos tempos, de seguir negociando". "Ninguém gosta de não pagar, mas somos obrigados a isso." Ele disse também que "o FMI deve mudar e adaptar-se à nova realidade internacional, acompanhar a saída e não aprofundar a crise?. Demora O chefe de Gabinete da Presidência da Argentina, Alfredo Atanasof, reclamou hoje da demora do FMI para fechar o acordo com o país. ?Para dançar um tango, são necessários dois", disse Atanasof. Ele reiterou que o acordo com o FMI "é a única solução" para evitar nova moratória com os organismos internacionais. No mesmo tom de reclamação, o ministro de Produção, Aníbal Fernández, disse que o desejo de se chegar a um acordo "é unilateral", por partir somente do governo Eduardo Duhalde. Aníbal Fernández afirmou que os primeiros sinais de saída da recessão na Argentina, comprovados pelo terceiro mês consecutivo de crescimento, poderão ser prejudicados. "Não existe país sem crédito. E recuperá-lo será muito difícil se não tivermos opções de um acordo com o FMI", afirmou.