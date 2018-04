FMI: Brasil está posicionado para uma recuperação econômica

As recentes iniciativas de política econômica do Brasil posicionaram bem o País para uma recuperação econômica, embora alguns riscos permaneçam no setor financeiro do país, disse o FMI em um relatório sobre a economia brasileira, elaborado depois da consulta anual do Artigo IV com autoridades brasileiras.

"Depois de sofrer uma acentuada contração no último trimestre de 2008 e primeiro trimestre de 2009, os diretores receberam com satisfação os sinais de que a economia brasileira começou a melhorar consideraram que o Brasil está em uma posição favorável para enfrentar bem a crise global", escreveu a diretoria do Fundo. Em particular, a instituição elogiou o "hábil gerenciamento da liquidez nos mercados doméstico e cambial" das autoridades brasileiras.

O FMI também disse que apoiou as recentes decisões de gerenciamento fiscal adotadas pelo governo brasileiro, incluindo um movimento para reduzir a meta de superávit orçamentário primário do setor público e aumento no investimento público como um estímulo para a economia. No início deste ano, o governo reduziu sua meta de superávit orçamentário primário de 3,8% para 2,5% do PIB.

Para ver a íntegra do relatório do FMI, <a href=http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2009/pn0992.htm target=_blank><u>clique aqui.</u></a><br>. As informações são da Dow Jones.