FMI: Brasil precisa cortar gastos correntes para crescer O Fundo Monetário Internacional fez um alerta ao Brasil nesta quinta-feira: o País precisa diminuir as despesas correntes do setor público. De acordo com a diretora do Departamento Fiscal do FMI, Tereza Ter-Minassian, a política fiscal dos próximos anos terá papel fundamental na aceleração do crescimento econômico. Em palestra no 2º Seminário Internacional de Finanças Públicas, promovido pelo Tesouro Nacional, a representante do FMI destacou que, em todo o período do ajuste fiscal feito até agora pelo governo, houve crescimento das despesas, e o ajuste foi feito com aumento da carga tributária. Segundo a diretora do FMI, o aumento das despesas tem se dado sobretudo na área social, principalmente em relação aos benefícios previdenciários. Pressões adicionais, disse, foram o aumento do número de funcionários - 10% desde 2002, segundo ela -, os reajustes concedidos ao salário mínimo e os reajustes dos vencimentos dos servidores públicos. Ao defender o controle dos gastos correntes, Tereza Ter-Minassian acredita que isso não abrirá espaço apenas para mais investimentos, mas também permitirá conter o crescimento da carga tributária no Brasil, que ela classificou de elevada e complexa. Para ela, o desafio da política tributária é, além da simplificação do sistema, reduzir impostos que geram maiores distorções, sobretudo os que incidem em cascata, como é o caso da CPMF. Além disso, ela defendeu a realização de uma reforma tributária que unifique as regras do ICMS. Tereza Ter-Minassian ainda disse que é preciso melhorar a qualidade do gasto público como agenda para a política fiscal dos próximos anos e que há necessidade de consolidação da melhoria das finanças públicas em todos os níveis de governo (União, Estados e municípios) para reduzir a dívida pública.] Na receita da diretora do FMI para a melhoria da política fiscal, há também a necessidade de se assegurarem níveis de superávit primário - arrecadação menos despesas, exceto o pagamento de juros - compatíveis com a meta desejada para a dívida pública. Reformas A diretora do FMI destacou que o Brasil precisa consolidar as reformas constitucionais e fortalecer a Lei de Responsabilidade Fiscal em todos os níveis de governo. Em sua receita para a melhoria do gasto público, ela destacou, além do controle do crescimento dos gastos correntes, a adoção de um foco melhor no gasto social e um aumento no investimento em infra-estrutura. A diretora do FMI disse que a taxa de juro real - juro nominal (Selic, descontada a inflação) do País continua elevada, mesmo com a decisão de ontem do Copom (Comitê de Política Monetária) de reduzir a taxa básica de juros, outra vez, em 0,5 ponto porcentual. Tereza Ter-Minassian afirmou que já houve muito progresso na economia brasileira, mas enfatizou sua avaliação de que é preciso consolidar a política fiscal: "O esforço de ajuste fiscal foi importante e terá papel fundamental na política econômica nos próximos anos." Ela avalia que o superávit primário tem de ser mantido de forma consistente para promover a redução da relação dívida/PIB e, conseqüentemente, permitir a queda na taxa de juros. Neste sentido, destacou que o Projeto Piloto de Investimentos (PPI) não deve ser "medido" como um mecanismo para redução do superávit primário, mas sim como um instrumento para melhorar a qualidade do gasto público e o retorno dos investimentos.