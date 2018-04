FMI: Brasil tem espaço para alívio fiscal e monetário

Em sua revisão anual sobre a economia brasileira, a diretoria do Fundo endossou a decisão do governo de reduzir a meta de superávit primário deste ano para 2,5 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), mas "encorajou as autoridades a brecar outros gastos correntes, incluindo salários".

"Os diretores (do FMI) saúdam os sinais de que a economia brasileira começou a melhorar e consideram que o país está em posição favorável para lidar bem com a crise global", avaliou.

"Se a perspectiva de crescimento se deteriorar significativamente frente às projeções atuais, os diretores veem espaço para alívio fiscal e monetário adicional, sujeito ao monitoramento cauteloso da reação do mercado."

O FMI também afirmou que as intervenções para melhorar as condições desordenadas do mercado continuam apropriadas e que a taxa de câmbio permanece em equilíbrio.