FMI chega amanhã para avaliar orçamento argentino A missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) que chegaria hoje à Argentina só deverá desembarcar no país amanhã, conforme informações da assessoria de imprensa do Ministério de Economia. Composta por especialistas em assuntos fiscais, a missão avaliará todos os detalhes da proposta de orçamento para 2002. A primeira reunião dos técnicos do FMI será com o secretário de Fazenda, Oscar Lamberto, na tarde desta terça-feira. A diretoria do FMI deverá enviar uma nova missão, desta vez negociadora, após o recebimento dos relatórios fiscal e financeiro/monetário, este último a cargo dos técnicos que passaram toda a semana passada avaliando os números do Banco Central e do sistema financeiro. Leia o especial