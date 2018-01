FMI colhe dados sobre desempenho da economia Técnicos do Fundo Monetário Internacional (FMI) iniciaram nesta terça-feira, no Rio, uma série de reuniões com técnicos de órgãos do governo. O objetivo é avaliar como está o desempenho econômico do País, segundo os parâmetros acertados no acordo em vigência entre o Brasil e o Fundo. Foram visitados o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Segundo informações do FMI, os técnicos chegaram ao Brasil no último fim de semana e devem ir nesta quarta a Brasília, onde permanecerão até meados da próxima semana. Ao término da reunião no IBGE, que começou às 11h e durou cerca de duas horas, os técnicos do FMI não fizeram comentários. Ao ser questionado, o chefe da divisão do Atlântico do Departamento de Hemisfério Ocidental, Phil Gerson, foi evasivo. "Acabamos de chegar. Preferimos não dizer nada. Essa é apenas a primeira reunião", disse, acrescentando que os técnicos "terão a oportunidade de falar sobre o assunto na semana que vem". No início da tarde, os representantes do Fundo participaram de reunião com técnicos do Ipea. Em seguida, se dirigiram para a sede do BNDES, no Rio de Janeiro, onde foram recebidos pelo diretor-financeiro da instituição, Roberto Timótheo da Costa. Nenhuma das duas instituições quis se pronunciar sobre os temas das reuniões.