FMI condiciona acordo com Argentina a acerto com credores O Fundo Monetário Internacional (FMI) condicionou a assinatura de um acordo com a Argentina à uma solução para o problema dos credores que não aceitaram a oferta de reestruturação da dívida pública. "Se houvesse um programa futuro do Fundo, as autoridades (do governo argentino) deveriam desenvolver uma estratégia realista para lidar com os credores que não participaram" do swap troca da dívida), afirmou hoje o porta-voz do organismo, Thomas Dawson. Ao negar-se a especificar os elementos ou princípios que a mencionada estratégia deveria conter, Dawson explicou somente que a mesma deve ter o "enfoque de nossa Política de Empréstimo aos Países em Default", LIA, conforme sigla em inglês. "Não creio que eu possa entrar mais no assunto porque temos que fazê-lo nesse contexto", completou Dawson. Essa política estabelece que o FMI só poderá assinar um acordo com um país membro se este "está realizando um esforço de boa fé para chegar a um acordo de colaboração com seus credores". O FMI considera que o governo de Néstor Kirchner não atuou de boa fé na negociação com os credores e quer que seja negociada uma solução para aqueles que ficaram fora da negociação da dívida. Quase 24% dos detentores de títulos em default (calote) da Argentina não aceitaram a proposta oficial, o que se constitui numa porcentagem muito alta em comparação com operações similares de outros países, os quais tiveram uma média de 10% dos credores nessa situação. O governo, no entanto, já descartou a reabertura do swap em várias oportunidades e até aprovou uma lei sobre o assunto. Pela lei, o Executivo não poderá realizar nenhuma negociação sobre a dívida sem a aprovação do Legislativo. A Argentina suspendeu o programa com o FMI em agosto do ano passado, com o compromisso de voltar a negociar com o organismo após a conclusão da renegociação da dívida em default (calote).