FMI confirma acordo com Argentina O Fundo Monetário Internacional informou hoje ter chegado a um acordo provisório com a Argentina, "ad referendum". O acordo será apresentado nos próximos dias à aprovação da diretoria executiva do FMI. "Podemos confirmar que um acordo foi alcançado entre o staff do Fundo e os negociadores argentinos", informou o porta-voz da instituição, Thomas Dawson, hoje à tarde, horas depois de ter dito que as conversas iam bem e que um entendimento poderia ser ocorrer "nas próximas 36 horas". O porta-voz esclareceu que o acordo não envolverá novos desembolsos. Segundo fontes argentinas, o montante do crédito a ser concedido pelo Fundo - de US$ 6,1 bilhões - permitirá ao governo de Buenos Aires saldar os pagamentos em atraso ou pendentes com os organismos financeiros multilaterais, entre janeiro e agosto. "Nós insistimos em algum dinheiro novo, mas aceitamos um acordo que permitirá evitar novos episódios de não pagamento e, ao mesmo tempo, manter o nosso nível de reservas", explicou uma fonte argentina. O FMI não mencionou números. As obrigações a serem cobertas pelo crédito do FMI incluem um vencimento, amanhã, de US$ 980 milhões com o Fundo e US$ 830 milhões em pagamentos em atraso desde o mês passado ao Banco Mundial. Na quarta-feira, a Argentina deixou de honrar um débito de US$ 750 milhões ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, no segundo e último prazo de pagamento. O BID imediatamente anunciou a suspensão de novos desembolsos - uma medida que não terá efeito prático, porque não há desembolsos previstos nas próximas semanas e meses. A decisão da Argentina foi explicada em carta à diretoria executiva do BID pelo ministro da Economia, Roberto Lavagna, como um passo que seu governo não desejava mas teve que dar, relutantemente, no contexto das negociações em curso com o FMI. "Os argentinos claramente usaram o pagamento ao BID para fazer pressão em favor do fechamento do acordo provisório com o Fundo", disse uma fonte do BID. "Eles temem pagar o BID e, depois, ouvirem mais um não do Fundo". O montante de pagamentos da Argentina aos organismos multilaterais este mês, de aproximadamente US$ 2,5 bilhões, corresponde a um quarto das reservas cambiais do país. Outras fontes oficiais disseram à Agência Estado que, embora a decisão política do FMI de fazer o acordo provisório com a Argentina esteja tomada, uma forte resistência do "staff" da organização complicou a fase final dos entendimentos, que começaram para valer depois que a diretoria executiva da instituição deu a luz verde, em reunião na semana passada. Embora tenham apoiado a finalização do acordo anunciado hoje, os membros da diretoria do Fundo deram claros sinais de que a negociação de um acordo mais amplo continua a depender da capacidade da classe política da Argentina de negociar os consensos necessários para corrigir as distorções que produziram a pior crise econômica da história do país. A pressão em favor de um tratamento mais positivo da Argentina pela comunidade internacional começou antes do Natal. O presidente do BID, Enrique Iglesias, o ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, empenharam-se, em dezembro, junto ao Grupo dos Sete e do próprio Fundo pela mudança de tratamento dado à Argentina. O departamento do Tesouro abençoou a estratéia mais branda em relação a Buenos Aires em dezembro. O acordo em discussão, fechado hoje, pressupõe a manutenção de um saldo primário no setor público de 2,5% do PIB em 2003. A idéia é que o entendimento abra o caminho para a negociação de um programa plurianual mais ambicioso, mas que terá de esperar a eleição do próximo presidente, prevista para maio. Uma das grandes incógnitas de um novo acordo com o Fundo são os entendimentos paralelos entre o futuro governo argentino e os credores privados do país, em sua maioria detentores de bônus, que levaram um calote em dezembro de 2001.