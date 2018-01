FMI confirma para amanhã reunião para rolar dívida argentina O porta-voz do Fundo Monetário Internacional (FMI) Francisco Baker disse que a Diretoria Executiva da instituição vai se reunir nesta sexta-feira para discutir o acordo de rolagem de curto prazo da dívida argentina. Será discutida a rolagem de US$ 6,6 bilhões devidos pela Argentina ao FMI com vencimento entre janeiro e agosto. O acordo também prevê a rolagem de US$ 5,1 bilhões em pagamentos relativos à dívida que o Fundo já havia prorrogado em 2002.