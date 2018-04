FMI confirma visita de Lavagna O FMI confirmou que o ministro da Economia da Argentina, Roberto Lavagna, se reunirá com o diretor-gerente do fundo, Horst Köhler, e outros representantes durante sua passagem por Washington, na próxima terça ou quarta-feira. Será o primeiro encontro entre ambos. O diretor de Relações Externas do FMI, Thomas Dawson, disse que "houve progressos" em questões relacionadas às mudanças na lei de falências do país, na lei de subversão e no acordo com as províncias, mas ainda não está definido quando o FMI enviará uma missão a Buenos Aires para delinear um acordo. Uma missão de avaliação técnica encontra-se nesse momento na Argentina trabalhando na questão da política monetária e uma equipe técnica iniciará na próxima semana trabalho sobre política fiscal. Dawson afirmou que o encontro será uma oportunidade para que o Ministro argentino e os representantes do FMI familiarizem-se. Leia o especial