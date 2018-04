FMI considera difícil acordo com Argentina O porta-voz do Fundo Monetário Internacional (FMI), Thomas Dawson, disse nesta quinta-feira o que era esperado e temido na city financeira portenha e entre os integrantes do governo do presidente Eduardo Duhalde: ?é muito difícil fechar um acordo com a Argentina?. O motivo desta dificuldade, segundo Dawson, é a ?falta de consenso político? dentro deste país para prosseguir na tentativa de fechar um acordo com o FMI. Dawson referia-se ao imbroglio político que assola a Argentina. Por um lado, o governo Duhalde não consegue apoio no Congresso Nacional para implementar as reformas exigidas pelo FMI. Por outro, não tem sucesso nas pressões aos governos das províncias, de forma que implementem um drástico ajuste de 60% em seus déficits fiscais. Outro fator que preocupa o Fundo, é a tumultuada relação de Duhalde com a Corte Suprema de Justiça. A Corte, ameaçada com um processo no Congresso Nacional que poderia causar a remoção de todos seus integrantes, contra-ataca o governo Duhalde com a suspensão do corte de 13% nos salários dos funcionários públicos e aposentadorias. Em Washington, o porta-voz explicou que o país, embora tenha feito ?alguns progressos?, ainda precisava realizar avanços em uma série de reformas, que ?abarcam um amplo leque de aspectos?. Segundo Dawson, a Argentina ainda precisa resolver ?alguns assuntos principais?. Por este motivo, sustentou, ainda não foi possível elaborar um calendário das negociações. As reformas exigidas pelo FMI são a reestruturação do sistema financeiro, a restrição ao funcionamento dos bancos públicos, a implementação de um ajuste fiscal nas províncias, o fim das ?moedas paralelas? provinciais, além de uma solução para o ?corralito? (semi-congelamento de depósitos bancários). Dawson também sustentou que Duhalde precisa estabilizar a economia. O porta-voz explicou que na semana que vem uma missão técnica do Fundo, comandada pelo diretor do FMI para Assuntos Monetários, Stefan Ingves, irá à Buenos Aires para discutir o programa monetário, ?onde continuamos achando que existe a necessidade de desenvolver uma âncora monetária estável?. Em Buenos Aires, poucos minutos depois das declarações de Dawson, o presidente Duhalde começou uma coletiva de imprensa, na qual pretendia falar sobre as medidas do governo em relação ao aumento da criminalidade. No entanto, para desagrado de Duhalde a primeira pergunta foi sobre o anúncio do FMI. Com os cantos dos lábios para baixo, como faz quando está irritado, Duhalde tentou esquivar o assunto, afirmando que não conhecia as declarações do Fundo. Mas depois, tentou encontrar um culpado, e acusou os candidatos presidenciais de colocaram os obstáculos que complicam as relações com o organismo financeiro. Referindo-se à série de declarações contrárias à assinatura de um acordo com o organismo financeiro, feitas pelos principais candidatos às eleições presidenciais, Duhalde disse que ?no fundo, eles devem estar desejando que consigamos um acordo com o Fundo. Mas, da boca para fora falam o contrário?. Levados por questões eleitorais ou convicções próprias, os candidatos dispararam uma saraivada de críticas contra o Fundo nos últimos dias. O candidato de Duhalde, o governador de Córdoba, José Manuel de la Sota, afirmou que poderia ser duro governar sem um acordo com o FMI, mas que tampouco seria impossível. O candidato melhor colocado nas pesquisas, o ex-presidente Adolfo Rodríguez Saá, é o responsável pela declaração de default da dívida externa pública (em dezembro do ano passado), fato que enfureceu o FMI. Além disso, a deputada Elisa Carrió, a segunda colocada nas pesquisas, e líder do centro-esquerdista Argentinos por uma República de Iguais (ARI), possui posições de confronto com o Fundo. Duhalde também tentou relativizar as declarações de Dawson, afirmando que era apenas ?um porta voz?. O presidente afirmou que ?todas as semanas dizem que sim e dizem que não? em relação à uma eventual ajuda do FMI. Próximo governo O embaixador argentino nos Estados Unidos, Diego Guelar, afirmou que o que o governo Duhalde conseguirá do FMI será somente ?uma renovação dos créditos?. Segundo Guelar, o acordo definitivo será fechado apenas com o próximo presidente, que depois das eleições presidenciais de março do ano que vem, tomará posse em maio de 2003. A partir deste novo obstáculo do FMI, a expectativa em Buenos Aires é que o organismo financeiro pelo menos conceda a rolagem da dívida ? por um ano - que o país possui com o Fundo. Só em setembro, o governo teria que desembolsar US$ 2,7 bilhões. Leia o especial