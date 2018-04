FMI critica avaliações de bancos e corretoras O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) no Brasil, Lorenzo Peres, criticou hoje a decisão do Morgan Stanley e da Merril Lynch de rebaixar a classificação da dívida brasileira baseados nos resultados das pequisas eleitorais. "Essa companhia de avaliação de crédito devia ver os fundamentos da economia", disse ele. Na sua avaliação, decisões baseadas em "especulações, pesquisas sobre como estão se saindo os candidatos me parecem um pouco prematuras, pouco científicas, digamos", acrescentou. Peres afirmou que "o mercado faz todo tipo de avaliação, mas deveria olhar mais os resultados econômicos." A opinião do chefe da missão do FMI a respeito da reclassificação da dívida brasileira é exatamente a mesma expressa pelo ministro da Fazenda, Pedro Malan, em entrevista concedida na última segunda-feira. Malan lembrou que haverá pesquisas de intenção de votos "quase que diárias" até as eleições em outubro, e afirmou que o País não pode ser governado com base no vaivém das pesquisas. Ele lembrou, ainda, que as próprias pesquisas mostram que a maioria dos brasileiros ainda não está interessada nas eleições. A missão do FMI deverá concluir nesta semana o trabalho de coleta de dados sobre a economia brasileira para a terceira revisão do acordo com o Brasil. Malan informou que, apesar de as empresas estatais haverem apresentado um déficit mais elevado do que o esperado no mês de março, não está em discussão a revisão de metas fiscais no acordo.