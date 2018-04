FMI critica política econômica de Bush O Fundo Monetário Internacional (FMI) criticou as políticas econômicas do presidente George W. Bush, dizendo que seu governo deveria aumentar os impostos para equilibrar seu orçamento e advertiu que os recém-aprovados subsídios agrícolas vão prejudicar os contribuintes norte-americanos. Em seu relatório anual sobre o desempenho econômico dos EUA, a agência disse que o quadro econômico foi abalado pelos escândalos de fraudes em companhias, que fizeram com que os principais índices econômicos caíssem para os níveis mais baixos de 5 anos no mês passado. Segundo o FMI, a recuperação econômica deve continuar apesar do ocorrido, mas os "riscos de queda foram intensificados". O FMI acredita que a economia dos EUA vai crescer 2,5% este ano, um pouco mais do que as previsões de crescimento de 2,3% há 4 meses. Ao mesmo tempo, o fundo cortou sua estimativa de crescimento do PIB em 2003, reduzindo-a de 3,4% para 3,25%, dizendo que ainda deve fazer novos cortes ao longo do ano, já que o novo relatório econômico mostrou que os investimentos e os gastos dos consumidores continuaram se enfraquecendo. Considerando as circunstâncias, o FMT acredita que o Federal Reserve deve considerar novos cortes das taxas de juros. Diretores do FMI criticaram a decisão do governo de elevar os impostos sobre o aço importado nos próximos 3 anos e de aumentar os subsídios agrícolas. Segundo o fundo, ambas as decisões vão significar um "custo significativo" para os contribuintes norte-americanos e enfraquecer a confiança internacional no sistema do livre comércio global pregado pela Organização Mundial do Comércio (OMC). Segundo eles, os subsídios agrícolas devem "encorajar a produção de safras que já apresentam uma excedente de oferta. Como resultado, a medida deve impor um custo significativo sobre os contribuintes domésticos e também desfavorecer os produtores fora dos EUA, especialmente os de países em desenvolvimento".