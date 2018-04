FMI descarta recessão econômica nos Estados Unidos O Fundo Monetário Internacional (FMI) afastou nesta quinta-feira os rumores de uma possível desaceleração da economia americana, apesar das turbulências que afetam o mercado imobiliário do país. "Não achamos que os Estados Unidos possam entrar em recessão", disse em entrevista coletiva Simon Johnson, o novo economista-chefe do FMI. Além disso, a instituição fez previsões para um crescimento econômico dos EUA. A possibilidade de os problemas no mercado de imóveis atingirem a economia americana foi mencionada pelo ex-presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) Alan Greenspan. Johnson defendeu que a economia dos Estados Unidos atravessa uma correção de "metade de ciclo" econômico e que seu crescimento atingirá o "nível potencial" - ponto de equilíbrio em que não há inflação -, que atualmente foi tachado pelo FMI em 3% ao ano. O economista não divulgou números mais exatos para não esvaziar o conteúdo de outra entrevista coletiva prevista para a próxima quarta-feira, na qual o Fundo divulgará suas previsões de crescimento por países. No entanto, Johnson aproveitou a ocasião para transmitir uma mensagem de otimismo frente à incerteza sobre a economia americana que abalou os mercados financeiros há algumas semanas. Um dos fatores que alimentou o temor foi Greenspan, um peso pesado da análise econômica que, após 18 anos à frente do Fed, deixou o cargo. O especialista disse que as chances de que os EUA entrem em recessão são de 30%. O fantasma que persegue a economia americana atinge o mercado imobiliário, que passa por uma crise há pouco mais de um ano, quando a escalada vertiginosa dos preços terminou. Os níveis de inadimplência e de execução de hipotecas aumentaram nos últimos meses, ao mesmo tempo em que inúmeras empresas que se dedicavam a estender empréstimos de risco a pessoas que necessitavam de crédito tiveram de fechar as portas. Mesmo assim, Johnson enfatizou que o FMI não acredita que os problemas do setor de construção de imóveis tenham se estendido ao resto da economia, como também argumentou o sucessor de Greenspan à frente do Fed, Ben Bernanke. "Embora haja problemas em um setor e em algumas regiões, a economia americana é muito saudável", disse Johnson. Em 2006, a maior economia do mundo cresceu 3,3%, mas deu sinais de fraqueza no final do ano. O Federal Reserve acredita que o Produto Interno Bruto (PIB) do país aumentará entre 2,5% e 3% este ano, e considera possível que haja um maior crescimento econômico já no segundo semestre, caso tudo dê certo. Freio Até agora, o aquecimento da economia americana, que corresponde a um terço do PIB mundial, medido a preços de mercado, teve pouco impacto no resto do planeta, devido à desaceleração do setor imobiliário, informou o Fundo. Johnson destacou que a importação de insumos para a construção "é bastante limitada". Segundo ele, foi por isso que a crise do setor não resultou em uma queda na compra de bens de outros países. "Terá um pouco de impacto no Canadá e México, mas não no resto do mundo", disse. O FMI acredita que a maioria dos países poderá manter altos níveis de crescimento caso as previsões pessimistas para os EUA se confirmarem e a desaceleração americana for moderada, informou em um dos capítulos analíticos de seu relatório semestral "Previsões Econômicas Mundiais", divulgado na noite desta quarta-feira. Desaceleração No entanto, a instituição não descartou que a lentidão que atinge o mercado imobiliário americano contagie o consumo e o investimento empresarial interno, apesar dessa situação ainda não ter ocorrido. Essa perspectiva prejudicaria especialmente a América Latina e alguns países industrializados que mantêm relações econômicas mais estreitas com os Estados Unidos e que sentiriam o golpe de forma praticamente imediata, disse o FMI. Na prática, uma redução de um ponto percentual no crescimento anual dos Estados Unidos se traduziria em uma queda de quatro décimos no PIB do México e do Canadá, e de dois décimos na América Latina em geral. No entanto, seus efeitos no resto do mundo seriam menores do que normalmente se pensa, segundo Johnson, que leva em consideração o bom andamento das economias asiáticas e da Europa.