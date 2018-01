FMI desembolsa US$ 1,027 bilhão para a Argentina O ministério da Economia argentino anunciou hoje que o Fundo Monetário Internacional (FMI) realizou uma entrega de US$ 1,027 bilhão ao governo argentino. Esta é a primeira parte de uma série de desembolsos que serão entregues até agosto. Em março, maio e agosto, as remessas serão de US$ 311 milhões. Em julho será feita uma entrega de US$ 1,031 bilhão. O total deste crédito stand-by aprovado na semana passada pela diretoria do Fundo é de US$ 2,99 bilhões. No entanto, o governo Duhalde não poderá utilizar estes fundos para a reativação da economia ou planos sociais, já que servirão para pagar dívidas que o país possui com o próprio FMI. Desse total, somente US$ 1,056 bilhão poderão ser usados para recompor as reservas do Banco Central. A liberação gradual destas remessas do crédito stand-by ocorrerá de acordo com o cumprimento das metas fiscais por parte do governo argentino. O ministério da Economia também anunciou que a diretoria do Banco Mundial aprovou por "unaminidade e sem abstenções" a liberação do crédito de US$ 600 milhões destinados a programas sociais na Argentina. David De Ferrantis, vice-presidente do Banco Mundial, estará amanhã em Buenos Aires para discutir com o presidente Duhalde e o ministro da Economia Roberto Lavagna a concessão de novos créditos para a área social.