FMI destaca que Brasil está fazendo progresso importante O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) em visita ao Brasil para a segunda revisão do acordo, Phil Gerson, disse hoje, ao chegar ao edifício sede do Banco Central, que o Brasil está conseguindo fazer progressos importantes e vai prosseguir neste caminho. Sobre as decisões recentes de alguns bancos de investimento de reduzir o peso da dívida brasileira de suas carteiras, o chefe da Missão do FMI disse: "Todos os bancos têm sua própria opinião e a nossa é que as coisas vão bem". Ao ser indagado sobre a possibilidade de o Brasil não cumprir as metas fiscais do acordo, Gerson disse que não está preocupado quanto a isso. "Eu estou tranqüilo. Não estou preocupado", disse. A missão do fundo está reunida neste momento com o chefe do departamento Econômico do BC, Altamir Lopes.