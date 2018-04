FMI deve ajudar países do Leste Europeu O jornal alemão Handelsblatt informou, citando fontes não identificadas próximas ao Fundo Monetário Internacional, que a Romênia, a Bielo-Rússia, a Ucrânia, a Sérvia e a Letônia estão considerando um pagamento antecipado ou um aumento do pacote de ajuda do fundo, enquanto a Bulgária, a Croácia e a Macedônia pediram assistência. O governo romeno, porém, disse que não planeja pedir que o FMI aumente o empréstimo nem que retifique os indicadores macroeconômicos acertados no primeiro semestre. A primeira metade dos indicadores será analisada a partir de 20 de julho, quando os dados oficiais estarão disponíveis.