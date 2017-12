FMI deve aprovar acordo com Brasil no dia 12 O diretor para assuntos externos do Fundo Monetário Internacional (FMI), Thomas Dawson, informou hoje que o programa da instituição com o governo brasileiro será examinado pela diretoria executiva (board) no próximo dia 12. O novo acordo que está sendo avaliado é valido até o fim do próximo ano. A direção do FMI já endossou o acordo, que, portanto, deverá ser aprovado.