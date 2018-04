FMI deve enviar resposta à Argentina somente hoje O Fundo Monetário Internacional (FMI) deu outro chá de cadeira na equipe econômica que esperava ontem receber a resposta definitiva e detalhada do organismo ao rascunho da carta de intenção enviado por Roberto Lavagna, ministro de Economia. O FMI enviará o documento somente hoje, segundo informações do Palácio da Fazenda. O texto detalhará a posição do FMI já adiantada pela carta enviada na última segunda-feira pela vice-diretora-gerente, Anne Krueguer. Um ex-funcionário de primeiro escalão do governo, que mantém estreita relação com o FMI, admitiu à Agência Estado que a preocupação do Fundo reside, basicamente, nas questões políticas do país, com especial destaque para a falta de definição de um rumo e posições firmes do presidente Eduardo Duhalde. O documento que a diretoria do organismo enviará nesta quarta-feira refere-se especificamente à falta de consenso entre a classe política, entre os poderes e entre o próprio governo, cuja equipe econômica não pára de protagonizar brigas públicas. O FMI considera que o consenso é fundamental para um país mergulhado numa profunda crise poder começar a vislumbrar uma saída. As brigas do ministro de Economia, Roberto Lavagna, com o presidente do Banco Central, Aldo Pignanelli, continuam em destaque na imprensa argentina com o presidente Eduardo Duhalde no meio, tentando apaziguar os ânimos ao invés de colocar um ponto final no folhetim. Enquanto isso, os mercados olham com estupefação o governo de Duhalde num cenário de todos contra todos: o Congresso contra o Poder Judiciário e o Banco Central; o Poder Judiciário contra o Executivo e vice-versa; o Ministério de Economia contra o Banco Central e este atirando contra o adversário. Lamento Em tom de lamento, no Ministério de Economia argentino, dois funcionários graduados admitem que se o Fundo Monetário utiliza o plano político e não o técnico como desculpa para não assinar o acordo, isso é válido. Porém, argumentam que o "dever de casa de ordem técnica está sendo cumprido à risca" e que a falta de um acordo pode complicar ainda mais a situação do país e aprofundar a falta de direção e firmeza do governo. Tal cenário é visto pelas fontes como um elemento complicador para a transição política até as eleições que estão marcadas somente para março do ano que vem. Os analistas concordam com este parecer e completam que num cenário mais duro, sem a assistência do FMI e com o grau de brigas internas por todo lado, as crises política e social poderão exigir a antecipação das eleições de forma desordenada. Apesar do "não" de Anne Krueger, na próxima terça-feira desembarcarão em Buenos Aires dois especialistas em sistema financeiro: Stephan Ingves e David Hoelscher. O envio dos técnicos do FMI é o primeiro gesto positivo do organismo após a dura resposta à carta de intenções de Lavagna. Eles terão a missão de avançar na proposta de reestruturação do sistema financeiro. Hoelscher e Ingves ficarão no país até a quinta-feira, onde manterão reuniões com o comitê misto de reforma do sistema bancário, formado por funcionários da Secretária de Finanças, do Banco Central e da Superintendência de Bancos.