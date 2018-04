FMI deve estar em reunião de brasileiros com bancos A série de contatos que o governo brasileiro pretende manter nas próximas semanas com bancos norte-americanos e europeus para tentar reabrir as linhas de crédito para o País estão gerando expectativa no mercado internacional. Citando fontes próximas à organização das reuniões, o jornal Washington Post informa hoje que a equipe econômica pretende se reunir na próxima semana com representantes dos principais bancos estrangeiros em Nova York. O porta-voz do Fundo Monetário Internacional (FMI), Thomas Dawson, disse que o Fundo provavelmente irá enviar um representante para a reunião para fornecer informações e monitorar o progresso das negociações, a exemplo do já fez em situações similares no passado. Segundo o diário norte-americano, integrantes do governo norte-americano estão procurando se manter distantes das negociações, preferindo deixar a iniciativa para o governo brasileiro, os bancos e o FMI. ?Nós não estamos envolvidos nisso?, disse Michele Davis, porta-voz do Tesouro norte-americano. ?Negociações entre credores e devedores ocorrem o tempo todo. Não há nada que requeira a nossa participação nisso.? O Washington Post salientou que durante o governo de Bill Clinton, graduados funcionários do Tesouro dos Estados Unidos freqüentemente ameaçaram suspender qualquer empréstimo do setor público para países em dificuldades financeiras a menos que os grandes bancos norte-americanos e estrangeiros concordassem em disponibilizar também algum dinheiro, fosse através da rolagem de dívidas ou pela redução dos juros. O FMI também apóia a participação do setor privado em pacotes de socorro financeiro. Mas até o momento foi incapaz de criar um mecanismo para tornar isso um ato compulsório. O jornal observou que ?embora o governo norte-americano talvez não esteja envolvido nas reuniões, os interesses econômicos dos Estados Unidos certamente estão? pois vários bancos, incluindo Citigroup, JP Morgan Chase e FleetBoston Financial têm uma exposição de bilhões de dólares na América Latina. Além disso, as exportações das corporações norte-americanas para o Brasil dependem da capacidade das empresas brasileiras em obter empréstimos para financiar as suas compras.