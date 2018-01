FMI deve fechar acordo provisório com Argentina hoje O porta-voz do Fundo Monetário Internacional (FMI), Thomas Dawson, confirmou hoje que os técnicos do organismo definirão um "acordo provisório" com a Argentina. Segundo ele, o acordo deve ser fechado logo após a reunião da direção do Fundo, nesta quarta-feira. Os técnicos trabalharão nas questões fiscais "para definir um programa que respaldaria um superávit primário de 2,5% para 2003", além de "desenvolver as medidas necessárias para manter as âncoras monetárias", afirmou Dawson. Ele também confirmou a saída hoje da missão que desembarcará amanhã em Buenos Aires para definir os detalhes do acordo provisório. As declarações de Thomas Dawson foram concedidas durante entrevista coletiva ao Clube de Correspondentes Estrangeiros de Hong Kong, segundo informações do site do Ámbito Financiero.