FMI discute detalhes do acordo provisório com Argentina A primeira reunião da missão do Fundo Monetário Internacional (FMI), que desembarcou hoje cedo em Buenos Aires, com a equipe econômica argentina, acontece nesta tarde no ministério da Economia. Liderada pelo inglês John Thornton, a missão discute com o secretário de Finanças argentino, Guillermo Nielsen, os últimos detalhes para o acordo provisório. Antes, o grupo se reuniu com o ministro de Economia, Roberto Lavagna. Os técnicos trabalharão toda a tarde para aparar as arestas ainda existentes entre os números apresentados pelo governo e os estimados pelo FMI. A missão ficará no país durante todo o final de semana para repassar os pontos do acordo, informou Nielsen. Segundo o embaixador argentino nos Estados Unidos, Eduardo Amadeo, "a missão do FMI tem que terminar de consensuar os aspectos técnicos do futuro programa e logo regressar a Washington para que se tome a decisão definitiva". Ele desmentiu que as incertezas sobre o calendário eleitoral tenham contribuído para travar as negociações com o FMI. Amadeo disse que o "acordo tem três aspectos importantes". "Primeiro, vai gerar confiança nos consumidores, poupadores e investidores. Segundo, dá um espaço para o futuro governo assumir tranqüilo e poder iniciar novas negociações. E, terceiro, significa o final de uma etapa de isolamento com o mundo para a Argentina poder reiniciar a busca de créditos internacionais que tanto necessita." Amadeo destacou este último ponto. "Depois deste ano tão difícil, da moratória, tínhamos um grau de isolamento que nenhum país pode suportar", disse.