FMI divulgará nota sobre negociação em infra-estrutura Após longa reunião com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, a diretora do Departamento Fiscal do Fundo Monetário Internacional (FMI), Tereza Ter-Minassian, informou que será divulgada ainda hoje uma nota sobre as negociações do governo brasileiro com a missão especial do fundo que discute projetos na área de infra-estrutura. "Vamos divulgar uma nota que vai explicar os programas futuros", disse Ter-Minassian. Segundo ela, as conversas com o ministro foram muito boas. Tereza Ter-Minassian chefia missão do FMI que está no Brasil negociando um projeto piloto para a exclusão dos gastos com projetos de investimentos em infra-estrutura com retorno econômico do cálculo do superávit primário das contas públicas. Hoje, pelo modelo atual, esses gastos são contabilizados como despesas primárias.