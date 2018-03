FMI diz que Argentina deve jogar pelas regras comuns

A Argentina encerrou um acordo de contingência (standby) com o FMI em 2005 e o fundo não tem sido capaz de realizar uma revisão anual regular da economia do país desde 2006, como faz com quase todos os países membros.

"Bem, a Argentina faz parte do Fundo e do G20", afirmou o diretor do FMI para o Ocidente, Nicolas Eyzaguirre, a jornalistas durante o encontro semi-anual do FMI, em Istambul.

"Nesses grupos, você participa e discute suas políticas como outros", colocou. "Assim, participar do clube e escutar o que os outros estão fazendo mas não dizer a eles o que você está fazendo é algo estranho."

As relações da Argentina com o FMI têm sido sensíveis por anos porque o FMI é apontado como culpado pelos argentinos por ter encorajado políticas e um endividamento que mais tarde contribuíram para o colapso econômico do país em 2001-2002.

O ministro das Finanças da Argentina, Amado Boudou, sinalizou esta semana que o país está preparando uma revisão com o FMI. Ele disse ao Comitê Financeiros e Monetário Internacional em Istambul no domingo que a Argentina está planejando também retornar aos mercados internacionais.

O país deve 6,7 bilhões de dólares em dívidas ao FMI e precisa solucionar a questão como parte de seus esforços para colocar suas relações com a comunidade financeira internacional nos eixos.

Boudou pontuou que o país superou bem a crise global, prevendo crescimento econômico de 0,5 por cento este ano e 2,5 por cento em 2010.