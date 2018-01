FMI diz que Brasil está de "parabéns" por pagar dívida O diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Rodrigo de Rato, deu "parabéns" ao Brasil pela decisão de antecipar o pagamento de US$ 15,5 bilhões da dívida com o Fundo até o final do ano. Rato citou o Brasil como um exemplo a ser seguido durante sua entrevista coletiva de fim de ano, realizada nesta quarta-feira, na sede do FMI, em Washington. Para ele, o Brasil é um exemplo bem sucedido de país em que as reformas macroeconômicas deram certo. ?Este foi o caminho que permitiu ao governo brasileiro decidir pelo adiantamento do pagamento da dívida do país com o Fundo?, disse Rato sobre a decisão do governo brasileiro anunciada na terça-feira. Questionado se o ano que vem, por ser ano eleitoral, poderia trazer instabilidade para o país, o chefe do Fundo Monetário foi taxativo: ?O Brasil já mostrou nos últimos anos que a estabilidade macroeconômica não é um compromisso político, mas um compromisso nacional?. Ele disse estar confiante de que as autoridades brasileiras vão continuar neste caminho de estabilidade econômica.