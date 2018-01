FMI diz que CPMF é opção menos pior para viabilizar ajuste fiscal

O diretor-executivo do FMI, Otaviano Canuto, disse nesta quarta-feira, 14, que a CPMF é, entre todos os tributos, o menos pior para colaborar com o governo para viabilizar o ajuste fiscal para o próximo ano. "Não me parece que há alternativa menos ruim que a CPMF", disse.

Canuto comentou que, "no curto prazo, ou veremos deterioração fiscal ou teremos que aceitar alta da carga tributária." Segundo ele, o ajuste das contas federais precisará de alta de impostos, pois há um quadro de piora dos resultados do setor público consolidado e retração da economia muito acima do esperado, o que afeta as receitas do governo.

"Ninguém esperava que o ponto de partida fiscal fosse tão ruim no início deste ano", disse, referindo-se ao déficit primário de 0,6% do PIB em 2014. "Também não vi ninguém no começo do ano estimar uma recessão com queda do PIB de 3% para este ano, com uma redução da arrecadação tributária proporcional a esta queda do produto interno bruto."

Canuto afirmou que "a necessidade de desenlace das questões políticas" relacionadas à polarização de opiniões na sociedade sobre a possibilidade de afastamento da presidente Dilma Rousseff é uma condição importante para a aprovação do ajuste fiscal pelo Congresso. "Quero crer que nos próximos 2 ou 3 meses vamos ter clareza se vamos ter ou não impeachment", destacou. Segundo ele, se ficar evidente que não haverá o impedimento de Dilma, as coisas "começarão a se acomodar" no País.