FMI diz que crise política não contamina a economia O desempenho econômico do Brasil segue forte mesmo com a crise política, disse hoje o porta-voz do FMI, Thomas Dawson. "O governo brasileiro tem um forte compromisso para cumprir com sua agenda e temos todas as indicações de que ela está avançando", disse, ao negar que o Fundo esteja preocupado com a crise política envolvendo o ministro da Casa Civil, José Dirceu. Dawson não quis responder se diretor-gerente do FMI, Horst Koehler, visitará o Brasil neste final de semana, mas, caso ela se confirme, será uma resposta positiva do Fundo ao desempenho do Brasil. O FMI e o Brasil firmaram em dezembro passado um programa de US$ 6 bilhões para um período de 12 meses, como uma extensão do empréstimo de US$ 30 bilhões concedido em 2002 no governo de Fernando Henrique Cardoso.