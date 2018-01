FMI diz que desempenho do Brasil no acordo é exemplar Ao anunciar a conclusão da primeira revisão do acordo de US$ 30,7 bilhões do governo brasileiro com o FMI pela diretoria executiva do Fundo, o diretor executivo da instituição, Horst Köhler, disse que o desempenho do Brasil nesse acordo tem sido até o momento "exemplar" e que todos os critérios de desempenho e parâmetros estruturais foram atingidos. Com base nesse "sólido histórico e o compromisso do novo governo em manter as políticas monetárias e fiscais saudáveis dos últimos anos, o Fundo espera uma cooperação próxima e produtiva com as autoridades na implementação da sua agenda de políticas no período adiante". Elogios à equipe de Lula Segundo Köhler, apesar da recente melhora no sentimento de mercado, as condições permanecem "difíceis". A nomeação da nova equipe econômica proporciona, segundo ele, "uma tranquiliadde bem vinda sobre o curso de política econômica no próximo ano". Segundo ele, "o futuro governo precisará restaurar a confiança que, por sua vez, permitirá a retomada do crescimento da produção em linha com o potencial considerável do Brasil". FMI atento à pobreza Köhler destacou que o setor público precisará obter superávits primários fiscais suficientes para reduzir a relação dívida/PIB no médio prazo. Ele disse que o progresso em tempo adequado dos planos do governo para as reformas estruturais pendentes - incluindo previdência e tributária - "facilitarão a obtenção dos superávits necessários e permitirão uma reorientação dos gastos públicos, em linha com as prioridades do novo governo de combater a pobreza e a desigualdade social, prioridades essas que têm o forte apoio do Fundo". O diretor gerente do Fundo elogiou o aumento da taxa de juros de 22% para 25%, decidida ontem pelo Comitê de Política Monetária, dizendo que "o Banco Central respondeu pró ativamente ao recente aumento da inflação e das expectativas inflacionárias elevando as taxas de juros em outubro, novembro e ontem". Para o FMI, "a restauração da confiança deverá levar a uma queda da inflação nos próximos meses". Autonomia do BC Horst Köhler disse que "um progresso imediato nas discussões atuais no Brasil para assegurar ao BC autonomia operacional proporcionará um importante suporte ao fortalecimento da credibilidade da política monetária". Com a conclusão da revisão do acordo, foi liberada para o Brasil um parcela no valor de US$ 3,1 bilhões de dólares do empréstimo aprovado em setembro do ano passado.