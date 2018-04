FMI diz que dívida externa brasileira "não é tão grave" O chefe da missão do FMI no Brasil, Lorenzo Peres, ao ser questionado sobre se o crescimento da dívida externa brasileira deveria ser um fator de preocupação, respondeu: "Não, não é tão grave". Ele disse que o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, "tem razão" quando diz que a dívida externa brasileira é grande, mas possível de ser administrada, tendo em vista os ingressos de investimentos estrangeiros diretos no Brasil. Peres fez as declarações numa rápida entrevista que concedeu ao chegar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A avaliação de Peres não é detalhada, mas aparentemente contrasta com a do chefe do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI, Cláudio Loser, para quem o endividamento externo brasileiro é excessivo e constitui um fator de fragilidade para o País.