FMI diz que está preocupado com déficit público do Brasil O Fundo Monetário Internacional (FMI) vê ainda a elevada dívida pública como um dos principais riscos à perspectiva da economia brasileira. Durante a entrevista para apresentação do documento World Economic Outlook (Perspectiva da Economia Mundial), o vice-diretor do departamento de pesquisa econômica do FMI, David Robinson, disse que, apesar do bom desempenho da condução na política econômica, há uma preocupação do fundo com o ainda elevado nível da dívida pública do Brasil. Ele citou especialmente a parcela da dívida indexada ao câmbio. "O Brasil precisa reduzir a sua vulnerabilidade nessa área", afirmou. Uma das maneiras para isso, segundo Robinson, é continuar a atingir as suas metas de superávits primários de 3 5% do Produto Interno Bruto (PIB). Outra forma importante para reduzir as vulnerabilidades externas do País, explicou o economista do Fundo, é ampliar gradualmente a abertura da economia brasileira para o comércio mundial. "Isso contribuiria para reduzir a relação dívida/exportações", observou. Já o economista-chefe do FMI, Kenneth Rogoff, também reforçou os elogios à postura na condução da política econômica. "Embora tenha ocorrido um ligeiro aumento na inflação, mas isso parece estar sendo administrado pelas autoridades ", afirmou. Ele disse que há algumas preocupações com o fato de 2002 ser um ano eleitoral. "Alguns países em ano eleitoral tendem a relaxar sua atenção ao equilíbrio fiscal. Mas não vemos isso neste momento ocorrendo no Brasil", explicou.