FMI diz que governo está fazendo bom trabalho para redução da dívida O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) que visita o Brasil nesta semana, Charles Collyns, disse hoje que o governo está fazendo um bom trabalho para redução da dívida pública brasileira e para melhoria do seu perfil, especialmente no que tange à redução da parcela atrelada à taxa de câmbio. Ao sair do ministério da Fazenda, onde teve reuniões na Receita Federal do Brasil, Collyns reiterou os elogios feitos ontem à economia brasileira. "Nós estamos satisfeitos com o desenvolvimento do País. Estamos vendo uma continuidade no crescimento, inflação em queda e uma performance muito forte nas exportações. Acho que isto em grande parte reflete a continuidade da prudência nas políticas fiscal e monetária", afirmou. Questionado se o Brasil já não poderia estar crescendo mais, Collyns disse que isto é um processo que tem que ser conduzido um passo após o outro. "Esperamos que o Brasil possa crescer a cada ano mais rápido que o outro, pois isso é importante para baixar os níveis de pobreza no País", afirmou. A missão do Fundo é de acompanhamento de monitoramento pós-acordo de países que devem à instituição mais do que sua cota de participação permitiria.