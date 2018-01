FMI diz que não pedirá nada a Lula O diretor de relações externas do FMI, Thomas Dawson, disse hoje que o diretor gerente da instituição, Horst Kohler, não fará demandas ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, no encontro que terão neste sábado. Segundo ele, Kohler ouvirá mais do que falará durante a reunião, que não será uma sessão de negociação. Dawson disse que o FMI buscará reafirmações do governo eleito em relação ao acordo fechado com a instituição. Dawson disse que, na avaliação do Fundo, o programa econômico do Brasil continua "nos trilhos". De acordo com ele, o FMI espera aprovar a liberação de uma parcela de US$ 3 bilhões ao Brasil, a segunda de um acordo de crédito de US$ 30 bilhões, na reunião da diretoria marcada para o próximo dia 19. O diretor de relações externas do Fundo afirmou que a instituição está atenta ao repique da inflação, mas continua esperançosa sobre as perspectivas de uma saída positiva para o Brasil, lembrando que o risco País caiu nas últimas semanas. Kohler, que embarca nesta noite para o Brasil, terá contatos oficiais amanhã com o presidente Fernando Henrique e o ministro da Fazenda, Pedro Malan, em Brasília. No sábado, além da reunião com Lula em São Paulo, terá outros dois encontros, com empresários e representantes do setor financeiro e da sociedade civil. A agenda de Kohler prevê duas entrevistas coletivas à imprensa, uma em Brasília e outra em São Paulo. Depois do Brasil, o diretor gerente do FMI irá para a Colômbia e Chile.