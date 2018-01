FMI diz que novo modelo do setor elétrico é "muito bom" O diretor-adjunto do departamento do hemisfério ocidental do FMI, Charles Collyn, classificou hoje como "muito bom, muito interessante" o novo modelo do setor elétrico que está sendo examinado pelo Congresso Nacional. Ele recebeu informações sobre o novo modelo em conversa com o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Maurício Tolmasquim. Ele evitou dar mais detalhes sobre a conversa. Collyn e os outros integrantes da missão do Fundo se reunirão ainda hoje com técnicos do Ministério da Fazenda.